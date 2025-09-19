Saray'ın derin kulağı, CHP’de silinen 2 siyasi ismi açıkladı! “Tozlu arşivlerde yerlerini aldılar…”

CHP içerisinde kurultay davası tartışmaları çok konuşulmaya devam ediyor. Kurultay davasında ismi en çok konuşulanlardan biri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Hem Gürlse Tekin, hem de Kılıçdaroğlu CHP içerisinde eleştiri okları arasına gelmişti. Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında iki isim için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"CHP’NİN GELECEĞİNDE YERİ KALMADI"

Selvi yazısında ‘kaybedenler kulübü’ diyerek, “Ama 24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı. Kaybedenler kulübünün iki üyesi olarak CHP’nin tozlu arşivinde yerlerini aldılar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal kararı verilmesinin ardından İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine eski CHP’li vekil Gürsel Tekin, kayyum olarak görevlendirilmişti. Tekin’in getirilmesi sonrası 15 Eylül’de görülen CHP’nin kurultay davasına gözler çevrilmişti. 15 Eylül’de görülen dava ise 24 Ekim’e ertelenmişti. Erteleme kararından önce mahkemenin istediği şekilde yeni bir kurultayın olması nedeniyle bazı hukukçular, davanın düşeceğini öne sürüyor.