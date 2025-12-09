MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci devam ediyor.

Son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı adasına giderek vatana ihanetten hükümlü olan Abdullah Öcalan ile görüştü. Komisyonda yer alan CHP ile Yeni Yol Partisi İmralı heyetinde yer almamıştı.

SELVİ: SÜRECİN ALTINA DİNAMİT KOYMAK İÇİN İMRALI’YA GİTMİŞ

İmralı görüşmelerinin tutanakları ise komisyon üyelerine özet olarak okundu. Ancak bundan önce DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bir takım bilgiler paylaşmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise İmralı ziyaretinin ardından Koçyiğit’in süreci sabote eden açıklamalar yaptığının altını çizerek, “Sanki sürecin altına dinamit koymak için İmralı’ya gitmiş. YPG’nin silah bırakmaması için olağanüstü bir çaba gösteriyor” dedi.

SELVİ'NİN SÖZLERİ DEM'İ ÖFKELENDİRDİ

Selvi’nin bu sözleri ise DEM’i rahatsız etti. DEM Parti’den yazılı açıklama geldi. DEM Parti, Selvi’nin bu ithamını kabul etmediklerini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle önerimiz Selvi’nin “süreci sabote etmek isteyenleri” DEM Parti sıralarında değil, başka yerlerde aramasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek yerine önyargı üreten, hakikati eğip büken bir dilin ne barışa ne de demokrasiye bir katkısı vardır. Kendisini, gerçekle bağdaşmayan ithamlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.