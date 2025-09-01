Saray’ın derin kulağı Erdoğan sonrası adayını işaret etti! Duyanlar şaşkına döndü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası kulislerde adı konuşulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında yere göğe sığdıramadı. Selvi, Erdoğan sonrası adayını resmen işaret etti. Selvi, “Hakan Fidan bir an bile yerine oturmadı. Etrafı gazeteciler tarafından sarıldı. Fidan meslektaşlarımın sorularını yanıtlarken salonda bir hareketlilik yaşandı” dedi.

FİDAN’I YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Saray’daki 30 Ağustos resepsiyonuna katılan Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında konuşulanları yazdı. Selvi, Erdoğan sonrası kulislerde adı konuşulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı işaret ederek, salondaki Fidan ilgisini yere göğe sığdıramadı.

Saray’ın yedek Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! Listedeki isimler herkesi şaşırttı…

SELVİ: ETRAFI GAZETECİLER TARAFINDAN SARILDI

Selvi, Fidan’ın bir an bile yerinde oturmadığının altını çizerek, ‘Fidan’a ilgi’ ara başlığı ile şunları dile getirdi:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir an bile yerine oturmadı. Çünkü telefon konuşması bittiği andan itibaren etrafı gazeteciler tarafından sarıldı. Hakan Fidan meslektaşlarımın sorularını yanıtlarken salonda bir hareketlilik yaşandı.”

AKP'nin sürpriz Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Ünlü yazar "hayırlara vesile olsun" diyerek açıkladı...

FİDAN’IN İSMİ KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde ise Hakan Fidan’ın ismi son günlerde konuşuluyordu. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrası için en güçlü ve sürpriz ismin Hakan Fidan olduğunu iddia etti. Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, “Erdoğan sonrası dönemde Hakan Fidan iktidar kanadında en güçlü Cumhurbaşkanı aday adayı haline gelirse sürpriz olmayacak. Hayırlara vesile olsun…” demişti.