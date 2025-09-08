Saray’ın derin kulağı herkesi ters köşe yaptı! “Hayırdır” dedirten sözler...

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ardından kayyum olarak bugün gitmesi bekleniyor. CHP kurultayın iptal edilmesi de gündeme gelirken konuşulan isimler arasından biri de Kılıçdaroğlu olmuştu. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi herkesi ters köşe yaparak, “Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu’nu doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

SARAY’DAN TEKİN VE KILIÇDAROĞLU’NA SERT AYAR

Saray’ın derin kulağı bugünkü köşe yazısında hem Gürsel Tekin’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurması dikkat çekti. Ters köşe yapan Selvi’nin “Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu’nu doğru bulmuyorum” ara başlığında şunları kaleme aldı:

“Gürsel Tekin bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını açıkladı. 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmek için gün saydığı söyleniyor. Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek? Siyaset bir günlük bir iş değildir. Mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam.”

NE YAŞANMIŞTI ?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesi sonrası kayyum olarak eski milletvekili Gürsel Tekin, kayyum olarak görevlendirildi. Bugün ise Gürsel Tekin’in parti binasına gelmesi bekleniyor. CHP’nin kongresinin iptali için açılan davanın üçüncü duruşması 15 Eylül’de görülecek. Bu duruşmada ise bir iptal kararının gelmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak görevlendirilmesi kulislerde konuşuluyor.