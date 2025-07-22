Saray’ın derin kulağı komisyonun yapacaklarını açıkladı! Düzenleme iddiası... 'Belediye başkanı' detayı...

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, TBMM’de kurulan açılım komisyonun neler yapacağını bugünkü köşe yazısında yazdı. Selvi, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere siyasilerle ilgili düzenlemeye dikkat çekerken, “belediye başkanlığı görevinden alınıp yerine kayyum atanan cezaevindeki belediye başkanları var. Yapılacak düzenlemeden onların da yararlanması bekleniyor” diyerek tahliye sinyalini verdi.

AÇILIM TİYATROSUNDAN ÖNCE DEM’Lİ BELEDİYELERE KAYYUM ATANMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosu silahların yakılması ile devam ediyor. Silahların yakılmasının ardından DEM’in kayyum atanan belediyelerine ne olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Hakkari, Van, Mardin, Siirt ve Tunceli illerine kayyum atanırken, İstanbul’da ‘kent uzlaşısı’ kapsamında kazandıkları Şişli ve Esenyurt belediyelerine ‘terör’ suçlamasından kayyum atanmıştı.

AÇILIMIN İLK MEYVESİ ESENYURT İLE VERİLDİ

Açılımın ilk meyvesi ise ‘terör’ suçundan yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı çıkmıştı. Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, açılım sürecine ilişkin Meclis’te kurulan komisyonda nelerin yapılacağını yazdı. Selvi, Selahattin Demirtaş ve kayyum atanan belediyeler için düzenleme yapılacağı iddiasını paylaştı.

SELVİ: BURADA ÇOK İNCE BİR İŞÇİLİK YAPILMASI GEREKİYOR

Selvi, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere siyasilerle ilgili düzenlemenin de olacağını söylerken, “Burada çok ince bir işçilik yapılması gerekiyor. Siyasilerle ilgili düzenleme yapılmadan çıkarılacak yasalar topal olur. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi için Selahattin Demirtaş ve onun gibi siyasilerin durumu daha çok önem arz ediyor. Meclis komisyonu yasal düzenleme üzerinde çalışırken siyasileri terazinin bir kefesine koymalı” ifadelerini kullandı.

“YAPILACAK DÜZENLEMEDEN ONLARIN DA YARARLANMASI BEKLENİYOR”

Terör örgütü PKK’yla irtibatı nedeniyle mahkûm olan, bu nedenle belediye başkanlığı görevinden alınıp yerine kayyum atanan cezaevindeki belediye başkanlarının da düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Selvi, “Yapılacak düzenlemeden onların da yararlanması bekleniyor” şeklinde ifade etti.

SERBEST Mİ KALACAKLAR?

Selvi'nin düzenleme iddiası gerçekleşirse kayyum belediye başkanlarının tahliye olması ve yerlerine dönmesi bekleniyor. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvurusu kabul edilmedi. Ancak düzenleme ile birlikte tahliye konusunu gündeme getiriyor.