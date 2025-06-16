Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, savaşın faturasını çıkardı! Bu sefer de ekonomist oldu…

Saray’ın derin yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında İran ile İsrail savaşının ekonomik boyutunu köşe yazısına taşıdı. Selvi, savaşa ilişkin, “ekonomik olarak ortaya bir fatura çıkaracak” dedi.

SAVAŞ EKONOMİYİ ETKİLEDİ

İran ile İsrail arasındaki gerilim gittikçe büyüyor. Son olarak petrol tarafında sert yükselişle 80 doların üzerine geldi. Gram altın ise Kapalıçarşı’da 4 bin 395 liraya kadar satışa çıkarıldı. Altın ve petrol tarafındaki sert yükseliş ise dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisine etkisi ise olumsuz oldu. Borsa İstanbul ise 9 bin 300 seviyelerine sert düşüş yaşadı.

SARAY’IN KALEMİ EKONOMİST OLDU

Saray’ın derin kulağı Abdülkadir Selvi, “İran-İsrail savaşının ekonomiye etkisi ne olur” başlıklı köşe yazısında ekonomist oldu. Selvi, bugünü işaret ederek, “Piyasaların açılmasıyla birlikte İran ile İsrail’in saldırılarının ekonomiye etkisinin ne olduğunu göreceğiz. Hafta sonu piyasalar kapalıydı, ancak cuma günü petrol fiyatlarında yüzde 6’lık bir artış yaşandı. Petrol bir ara 80 doların üzerine çıktı. Kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın yükseldi. Gram altın 4 bin 358 liraya, çeyrek altın 7 bin 194 liraya çıkarken külçe altın yüzde 1.6 değer kazandı. Dolar ise sınırlı bir yükselişle 39.43 liraya kadar yükseldi. Sonra kısmi bir gerileme yaşandı. Bugün piyasalar açıldıktan sonra füzelerin piyasalara olan etkisini daha iyi görme imkânımız olacak” şeklinde yorumda bulundu.

SELVİ: AMA EKONOMİK OLARAK ORTAYA BİR FATURA ÇIKARACAK

Selvi, savaşın ekonomiye etkisinin ilerleyen günlerde olacağını söylerken, “Eğer savaş derinleşerek devam ederse o zaman ekonomiye yıkıcı bir etki yapmasından endişe ediliyor. Ama eğer savaş planlandığı gibi 14 gün içinde sona erer ise füzelerin ekonomiye etkisi sınırlı olacak. Ama ekonomik olarak ortaya bir fatura çıkaracak” dedi.