Saray’ın derin kulağı Selvi de CHP’nin yükselişini kabul etti! Yandaş anket şirketinin sonucunu açıkladı…

Siyasette dengeler değişmeye devam ediyor. Son olarak CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardından anketlerde CHP’nin yükselişi dikkat çekiyor. Ancak son 1 aydaki yükseliş iktidara yakın anket şirketi olan GENAR ise bu yükselişi gizleyemedi.

YANDAŞ BİLE CHP'NİM YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında GENAR’ın Ağustos ayındaki anketinde yüzde 30.3 puanda olan CHP, Eylül ayında yüzde 32.2 puana geldiği görüldü. Selvi bile CHP’deki yükselişi kabul etmesi dikkat çekti.

"DIŞARIDAN MÜDAHALELER HER ZAMAN MAĞDURA YARAR"

Selvi CHP’deki yükselişin nedenlerini köşesinde şu şekilde sıraladı:

“Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar. Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmek isteyen kalabalığa gaz sıkılıp müdahalede bulunulması, CHP’nin olağanüstü kurultay yapması, Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanacağı tartışmaları muhalif tabanda tepki görmüş. CHP’ye yaramış. CHP tabanını konsolide ettiği gibi, muhalif partilerden CHP’ye oy kaymalarının yaşanmasına neden olmuş.”