Saray'ın derin kulağı Selvi’den AKP’ye sert uyarı: Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitinginde, “Yarın 12.00’de AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yüzünüz kaça çalacak göreceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “AK Toroslar” olarak tanımladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların yargı ayağına ilişkin isimleri belgeleriyle dün açıklamıştı. Özel'in CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği 1,5 saatlik basın toplantısında İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlananlar ve bu süreçteki olanlarla ilgili önemli iddialar yer aldı. Özel, Mücahit Birinci'nin 31 Temmuz'da Tekirdağ Cezaevi'nde iş insanı Murat Kapki'nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı koyarak "Bunu imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti.

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Özel’in dünkü açıklamalarına dikkat çekere AKP’ye uyarıda bulundu. Selvi, “İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu üzerinden birileri “İBB Borsası” oluşturmak istiyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Bir çürümeye izin verilmemeli” şeklinde açıklamada bulundu.

