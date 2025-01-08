Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi'den flaş Öcalan iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı sonrası DEM Heyeti’nin başlattığı görüşmeler sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

DEM Parti İmralı Heyetinin yaptığı görüşmeleri değerlendiren Selvi, Öcalan’ın güçlü bir silah bırakma mesajı vereceğini yazdı.

Öcalan’ın şahsıyla ilgili bir talepte bulunmadığını savunan Selvi, ayrıca Suriye’ye dönük de bir talebin gündeme gelmediğini iddia etti.

Selvi, DEM Parti heyetininin siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde aktardığı mesajları şöyle sıraladı:

“1- Öcalan’ın yeni Ortadoğu ve yeni Suriye’ye ilişkin değerlendirmesini aktarıyorlar. Terörün bitmesi gerektiğini söylüyorlar.

2- Öcalan’la ilgili şahsi bir talepte bulunmuyorlar. Öcalan’ın bir talebini iletmiyorlar.

3- DEM heyeti yeni süreci daha önceki çözüm sürecinden ayırıyor. Bu süreci daha sahici ve daha gerçekçi buluyorlar.

4- Suriye’deki PKK-YPG varlığına yönelik bir talepte bulunmuyorlar. Suriye’nin kuzeyinde bir konfederasyon, federasyon ya da özerk bir yönetim talebini gündeme getirmiyorlar. Bu yapının muhatap alınmasını istiyorlar. Suriye’de demokratik temsiline fırsat tanınmasını istiyorlar.

5- Terörün sona ermesi ve meşru alanda siyaset yapma mesajını veriyor.

6- Siyasi partilerle görüşmenin ardından İmralı’yı tekrar ziyaret edeceklerini bildiriyorlar. Öcalan’ın bu kez silahların bırakılması konusunda güçlü bir çağrı yapacağını söylüyorlar.

7- Öcalan’ın çağrısının Kandil ve DEM Parti üzerinde etkili olacağına inanıyorlar.”