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  • Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken her gün bir yenisi açıklanan seçim anketleri için MAK Danışmanlık tarafından son yapılan ankette Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 5 olarak ölçüldü. 

Galeri Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:16
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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı Habertürk canlı yayınında anket sonucuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

Katılımcılara 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?' diye sorulduğu son seçim anketinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 5 puanlık fark olduğu görüldü.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

Son seçim anketinde;

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce+Diğer yüzde 3 ve kararsız seçmen yüzde 8 olarak yer aldı.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

Kararsız seçmene dikkat çeken Kulat, yaptığı açıklamada 'Çok ilginç, yüzde 8 oranında bir kararsız olduğunu söyleyen seçmen var ama bu seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmen' diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 

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