24 saat sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız.

Kutlayacağız da…

Neyi, neden, niçin kutlayacağız?

Egemenlik kayıtsız şartsız gerçekten millette mi?

Cumhuriyet’in çalınan egemenliğini mi?

Arşimet “Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım” demişti.

Bugün Türkiye’yi yerinden oynatan kararların dayanak noktası; hukuk mu, adalet mi, yoksa saray mı?

Cumhuriyet; halkın kendi kaderine sahip çıkması demektir.

Demokrasi; sandıktan çıkan iradenin hukukun ve adaletin güvencesi altında yaşam demektir.

Bugün ne Cumhuriyet’in ruhu var ne demokrasinin nefesi.

Boğuluyoruz.

Bir belediye meclisinde milletin oyuyla seçilenlerin iradesi istifalarla, tutuklamalarla değiştiriliyorsa…

Bir başkan halktan yüzde 46 oy alıp da sabah kelepçeleniyorsa…

Başkan vekilliğini kazanmak için 4 belediye meclis üyesini transfer ediliyorsa…

Milletin egemenliğini ayaklarınızın altına alıp çiğniyorsunuz demektir.

Siz hâlâ “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyebilir misiniz?

Cumhuriyet’in özü halktır, halkın tek arzusu demokrasidir.

Bugünkü rejimin özü baskı ve korkudur.

İktidarın dayanak noktası; bağımlı yargıdır.

Ahmak olmadı; diploma olmadı, rüşvet olmadı, casusluk son çıkış noktanız mı?

Birini kaybettikçe diğerini çıkarıyorlar heybeden.

Erdoğan “Turpun büyüğü heybede” demişti.

Görünen o ki, turplar büyüdükçe adalet küçülüyor.

Heybeden turplar değil, kumpas operasyonları çıkartılıyor.

Ucube tek adam rejimi yürürlüktedir.

Bu rejim; fiilen başkanlık değil, partili monarşidir.

Çünkü:

Meclis işlevsiz, Yargı bağımlı, medya ve muhalefet sistematik şekilde baskı altında.

Bu tabloya, hukuk literatüründe “otoriter popülist rejim” veya “totaliter sistem” denir.

Cumhuriyet’in adı kalmış, işlevi boşalmıştır.

Demokrasi’nin adı kalmıştır

Bu rejim 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından “millete emanet” edilerek ilan edildi.

29 Ekim 2025’te ise Cumhuriyet’in ve Demokrasinin parlak ışığı yok artık.

Türkiye, Cumhuriyetsiz ve demokrasisiz kapkara bir ülke haline döndürüldü.

Ucube tek adam rejimi bunu başardı!

Sarayın egemenliği milletin egemenliğini gasp etti

Ve biz, 29 Ekim sabahı Cumhuriyet’imizi Ata’mızın gösterdiği ilkelerle yine kutlayacağız…

Belki buruk, belki öfkeli ama “İnadına Cumhuriyet, İnadına Demokrasi” diyeceğiz.

Halkın dayanak noktası olan egemenlik yeniden doğacak.

Türkiye’yi bu karanlık günlere mahkûm edenler millete ilk seçimde hesap verecek.

Kartaca yıkılacak…

Değerli okurlarım;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda “Emek, Bahçelievler Eski Dostlar Derneği” EBED olarak 7. Caddedeki COFFEEGATE adlı kafede saat 14.00’de başlayarak hem “Cumhuriyet ve Basın” söyleşisi yapacağız.

Proje ve Yalanlar Gerçekler Ekrem İmamoğlu kitaplarımı imzalayacağım.

Bir kenara not alın; Davetlisiniz.