Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar 22 Bin 104 Lira asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların belini bükmeye devam ederken Saray'ın günlük harcaması dudak uçuklattı.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Cumhurbaşkanlığı için 2026 yılına teklif edilen 21 milyar 286 milyon TL’lik bütçeyi TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sert sözlerle eleştirdi. Kanko, bu artışın ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde yurttaşın yaşam koşullarıyla örtüşmediğini belirterek Saray’ın günlük harcamasının 58 milyon TL’ye çıkacağını söyledi.

Kanko’nun hesaplamasına göre bütçe kabul edilirse Saray’ın günlük harcaması 58 milyon TL’ye çıkacak. Kanko, “Bir günde 3 milyon TL değerinde 19 dairenin parasını harcayan bir yapıdan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ekonomik dengesizliğe dikkat çeken Kanko, milyonlarca kişinin ay sonunu getirmekte zorlandığını vurgulayarak "Vatandaş ev kirasını ödeyemiyor. Emekli 14 bin lirayla yaşam mücadelesi veriyor. Gençler geleceğini yurt dışında arıyor. Çalışanlar ek iş yapmadan geçinemiyor” diyerek Saray’ın harcamalarının artmasının “milletin sırtına yük bindirdiğini” ifade etti.

Teklif edilen bütçenin adalet duygusunu zedelediğini ifade eden Kanko, “Bu bütçe toplumsal adalet açısından asla kabul edilemez. Sarayın harcamaları konusunda şeffaflık ve sorumluluk şarttır” çağrısı yaptı.