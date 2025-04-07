Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar fısıldanıyor. 10 anketin ortalaması belli oldu. Erdoğan'a büyük şok

Türkiye'deki son genel seçim anketleri CHP'nin liderliğini ortaya koydu. Saray çalışanları her fırsatta küçük gruplar halinde biraraya gelerek "Bu seçimi kaybedebiliriz. İmamoğlu rüzgarıyla CHP uçuyor" yorumları yapıyor.

Türkiye'de siyasi atmosfer, MDRaporlar tarafından paylaşılan 10 genel seçim anketinin ortalamasıyla hareketlendi. Araştırmada, CHP yüzde 32,4 oy oranıyla birinci parti konumuna yükselirken, AKP yüzde 30,3 ile ikinci sıraya geriledi. Ankete katılan Ada, Alf, Asal, HBS, İVEM, ORC, Özdemir, PİAR, SER-Ar ve Sonar gibi şirketlerin verileri, ülkede dengelerin değiştiğini gözler önüne serdi.

CHP'nin oy desteği bir önceki rapora göre yüzde 1,7 artarken, AKP'de yüzde 0,1'lik bir düşüş yaşandı. Bu sonuçlar, iktidar partisindeki gerilemenin Erdoğan için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını gösterdi.

Anketlerde diğer partilerin performansı da dikkat çekti. DEM Parti yüzde 8,8, MHP ise yüzde 8 oy desteği aldı. Ancak her iki parti de önceki verilere kıyasla sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,5 kayıp yaşadı. Zafer Partisi yüzde 5,1, İYİ Parti yüzde 4,8, Yeniden Refah Partisi (YRP) ise yüzde 4,2 oy oranına ulaştı

İYİ Parti, CHP gibi oy desteğini artıran nadir partilerden biri olarak yüzde 0,3'lük yükselişle öne çıktı. A Parti yüzde 1,5, TİP yüzde 1,5 ve YMP yüzde 1,3 ile sıralamada yer aldı.

Sonuçlar, Ankara’daki 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda da yankı buldu. Çalışanlar, Erdoğan’ın olası bir seçim yenilgisine ilk defa bu kadar yakın olduğunu gizli gizli konuşmaya başladı.

Siyasi uzmanlar, CHP’nin yükselişinin ekonomik sorunlar ve halktaki değişim talebiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

AKP’nin yıllardır süregelen iktidarına rağmen oy kaybı, parti içinde strateji değişikliği tartışmalarını alevlendirdi. Öte yandan, İYİ Parti’nin toparlanma sinyalleri vermesi muhalefet blokunu güçlendirebilir.