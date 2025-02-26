Saray'ın ışıkları bu gece sabaha kadar yanacak! AKP'li anket şirketinden Erdoğan'ı uykusuz bırakacak sonuç

ASAL Araştırma’nın 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında toplam 26 ilde gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 2 bin kişinin katıldığı ankette AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ayrı sonuçları dikkat çekti.

ÜÇ ADAY KESİN GİBİ

CHP’de ön seçim hazırlıkları başladı. Bu noktada aday tartışmaları gündemde yer edinmeye devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını açıklamıştı. Ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gireceği ise kesinleşmişti. Mart ayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. AKP’de ise Erdoğan’ın aday olarak çıkacağı parti içerisinde belirtiliyor. Ancak Erdoğan’ın aday çıkması için ya bir erken seçimin ya da anayasa değişikliğin olması gerekiyor.

AKP’Lİ ANKET ŞİRKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR…

AKP’ye yakın anket şirketi olan ASAL, son anketini paylaştı. Ankette; Erdoğan’ın Mansur Yavaş karşısında kaybettiği görüldü. Yavaş yüzde 44,4 oy oranı alırken Erdoğan yüzde 40,01 ile arkasında yer aldı. İmamoğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 39,7 oy aldı. Erdoğan ise yüzde 42,5 oy aldığı kaydedildi.

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Ayrıca katılımcılar, "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yanıtladı. Ankette çıkan sonuçlar ise şu şekilde oldu;

Mansur Yavaş yüzde 31.7

Ekrem İmamoğlu yüzde 24.4

Özgür Özel yüzde 4.0

Başka biri yüzde 6.3

Hiçbiri yüzde 8.1

Fikrim yok/Cevap yok yüzde 25.5