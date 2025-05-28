Saray’ın kalemi Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı! Bu kadarını da kimse beklemiyordu... CHP'yi ikiye bölen kavga...

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, CHP içerisindeki kurultay tartışmalarında Kılıçdaroğlu’na yapılan hakareti köşe yazısına taşıyarak sahip çıktı. Selvi, “Ama Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretler kanıma dokundu. Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilirsiniz ama çalmadı, çırpmadı. Dürüst adamdı” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN HAKARETLER KANIMA DOKUNDU”

CHP’de kurultay iddialarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kurultay soruşturmasında Kılıçdaroğlu’na yapılanları yandaş kalem Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Selvi Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı. Selvi, bir ara Kılıçdaroğlu’na linç kampanyası başlatıldığından bahsederken, “Ama Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretler kanıma dokundu. CHP genel başkan yardımcılarından “Yüzüne tükürürler” diyenler çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, “Çalanların yüzüne tükürürler. Ben çalmadım” diye okkalı bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilirsiniz ama çalmadı, çırpmadı. Dürüst adamdı” ifadelerini kullandı.

“AYIPTIR, GÜNAHTIR”

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye gidip ‘kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır’ demesinin beklediği yönünde bir çağrı yapmasına da değinen Selvi, “Bunun üzerine Kılıçdaroğlu düşmanları yeniden harekete geçti. Emrah Gülsunar ahlaksızca ikinci yüzüne tükürürler taarruzu başlattı Ayıptır, günahtır. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. İnsanda biraz İNSANLIK olur” dedi.

KURULTAY DAVASI 30 HAZİRAN’A ERTELENDİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Dün ise duruşmanın ikincisi yapılmıştı. Heyet, CHP’den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara başsavcılığının soruşturmadaki son durumu bildirmesi istendi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00’da görülecek.