Saray’ın kaleminden bomba istifa iddiası! Kimse bunu beklemiyordu...

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında yaz dönemini işaret ederek, AKP ve CHP’ye milletvekili geçişleri olacağını açıkladı.

VEKİL TRANSFERLERİ GÜNDEMDE

Siyasi partilerde milletvekili geçişleri son zamanlarda artmaya devam ediyor. AKP’de; İdris Nebi Hatipoğlu, Suat Pamukçu, Seyithan İzsiz, Nedim Yamalı, Ersagun Yücel, Serap Yazıcı ve Kürşad Zorlu gibi isimler partilerinden istifa ederek katılmıştı. CHP’de ise diğer partilerden istifa eden Cemal Enginyurt, Bilal Bilici, Aykut Kaya, Nimet Özdemir, Ümit Özlale, Adnan Beker, Mehmet Salih Uzun ve Seda Kaya Ösen gibi isimler parti rozeti takılmıştı.

“AK PARTİ VE CHP’YE GEÇİŞLERİN ARTMASI BEKLENİYOR”

Saray’ın kalemi Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında vekil istifalarına ilişkin çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Selvi, “Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor. Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak. Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor” ifadelerini kullandı.