Saray'ın koridorlarında bile son anketin sonucu yankılanıyor. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray'ın koridorlarında bile son anketin sonucu yankılanıyor. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu

HBS Araştırma’nın son anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 13,6 farkla geride bırakarak seçmenlerin büyük desteğini aldı.

HBS Araştırma’nın 16-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 bin 200 seçmenle yüz yüze gerçekleştirdiği “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Anket, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki rekabete odaklandı.

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Seçmenlere sunulan iki seçenek arasında İmamoğlu, yüzde 54,9’luk destekle öne çıkarken, Erdoğan yüzde 41,3’te kaldı. Aradaki fark, yüzde 13,6 olarak kaydedildi. Anket, Türkiye’nin mevcut siyasi atmosferinde seçmen eğilimlerini yansıtan önemli veriler sunuyor.

İmamoğlu’nun cezaevinde bulunmasına rağmen halk nezdinde güçlü bir destek bulması, CHP tabanının yanı sıra kararsız seçmenler arasında da etkisini artırdığını gösteriyor. Araştırmada, ekonomik sorunlar, adalet talebi ve yerel yönetimlerdeki başarıların İmamoğlu’nun popülaritesini yükselttiği belirtiliyor.

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Öte yandan, Erdoğan’ın mevcut politikalarına yönelik memnuniyetsizlik, seçmen tercihlerinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. HBS Araştırma, anketin metodolojisine ilişkin detayları da paylaştı. Çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçmenlerle, demografik çeşitliliği gözeterek yapıldı.

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Uzmanlar, İmamoğlu’nun yükselen grafiğinin, muhalefetin 2028 seçimlerine yönelik stratejilerini şekillendirebileceğini değerlendiriyor.

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