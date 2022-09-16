Saray'ın megafonu Abdulkadir Selvi yazdı. Erdoğan ''Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm'' dedi

Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Esad hakkında ''Keşke Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm'' sözlerini kullandığı ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazısında, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ''Keşke Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm'' dediğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın bu sözleri iki kez tekrar ettiğini belirtti.

Selvi, önceki gün 'Şangay Beşlisi' olarak bilinen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a giden Erdoğan'ın geçen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında şunları söylediğini aktardı:

"Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı"

İKİ KEZ TEKRAR ETTİ

Selvi, bu sözlerden sonra Erdoğan'ın bir kez daha "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediğini ve şöyle devam ettiğini söyledi:

"Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı"