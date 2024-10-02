Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!

Meclis 2 aylık aranın ardından dün yeni yasama dönemine başladı. Açılıştan hemen önce CHP’li vekillere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajda, son 5 yılın aksine Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde ayağa kalkınması istendi. Bazı vekiller bu duruma tepki gösterip genel kurul bekleme alanında beklerken birkaç CHP’li vekil ise ayağa kalkmadı.

Erdoğan içeriye girdiğine CHP’de ayağa kalkan ilk isim Özgür Özel oldu. Parti tabanı ve Kılıçdaroğlu’nun eleştirdiği bu tutum, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin hoşuna gitti ve bu konuyu bugünkü köşe yazısında ifade etti.

CHP'den yeni uzlaşma hamlesi: Erdoğan'ı ayakta karşıladılar

“Özgür Özel Dik Dur Eğilme!” ifadelerini kullanan Selvi, Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin ekseninin kaydığını ancak Özel döneminde ‘Türkiye Ruhu’nun yakalandığını ifade etti.

Selvi’nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde oldu:

“TÜRKİYE RUHU İLE

Özgür Özel, milli meselelerde Türkiye ruhuyla hareket etmeye özen gösteriyor. Doğru olanı yapıyor. Ama parti içi güç dengeleri nedeniyle kimi zaman doğrularının arkasında duramıyor.

Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular. Özgür Özel, “Partili gibi konuştuğu için giderken ayağa kalkmadık” dedi. Yukarıda Erdoğan’ın tarihi uyarılarını verdim. Bunların hangisi partili gibi konuşma?

Özgür Özel’in hatası burada. Çok sık zikzak yapıyor.

Özgür Özel, dik dur eğilme...”