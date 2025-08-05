Saray’ın sesi iktidarın en büyük rakibini açıkladı

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırının altında bir maaş ile geçinmeye çalışıyor. Ekonomideki sorun çalışanları aşarak çiftçi ve firmaların iflasları ile sonuçlanıyor. Ekonomik tablodaki sorunlar ise son anketlere de yansıyor. Yandaş Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iktidarın en büyük rakibinin ekonomi olduğunu söyledi.

İKTİDARIN EN BÜYÜK RAKİBİ EKONOMİ

İktidara yakın anket şirketi olan GENAR’da “Türkiye’nin en önemli gündem maddesi ne?” sorusuna Enflasyon ve hayat pahalılığı’ diyenlerin oranı yüzde 35’le ilk sırada yer alması dikkat çekti. Anketi değerlendiren Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, iktidarın en büyük rakibinin ‘ekonomi’ olduğunu söyledi. Selvi, “Enflasyonun düşüş trendine girmesi, bölgemizdeki gelişmeler, savaş tehditleri yüzünden yüzde 35’lere gerilemiş ama yine de çok yüksek. Çünkü enflasyondaki düşüş henüz hissedilmeye başlanmadı. İktidarın en büyük rakibi ekonomi” dedi.

GELECEKTEN ÜMİTLİ DEĞİLLER

2026 yılında ekonomiye ilişkin beklentilerde ankette soruldu. ‘Çok daha iyi olur’ diyenlerin oranı yüzde 5.1 çıkarken, ‘iyi olur’ diyenler yüzde 21.7’de kalıyor. ‘Aynı olur’ diyenlerin oranı yüzde 21.6 olurken, ‘kötü olur’ diyenlerin oranı yüzde 30.3 çıkıyor. ‘Çok daha kötü olur’ diyenler ise yüzde 21.1 çıkıyor. ‘Kötü olur’ diyenlerle ‘çok daha kötü olur’ diyenleri topladığımızda ise bu oran 51.4 çıkması ise vahim tabloyu ortaya koydu.