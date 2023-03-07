Şimdi de Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'SGK'yı batırdın' diyecek

Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT), düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından il müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yılı 39.7 milyar lira finansman açığı ile kapattı. CHP’nin raporunda SGK’nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre rapora göre SGK, EYT’lilerin yoğun bir şekilde doğum ve askerlik borçlanmasına gittiği aralık ayında önemli bir prim geliri elde etti. Ancak SGK’nin 2022 yılı finansman açığı 39.7 milyar oldu. SGK’nin 2022 yılı toplam gelirleri ise 1 trilyon. Önceki yıla göre yüzde 57.9 oranında artan bu gelirlerin 715 milyarlık kısmını prim gelirleri oluşturdu. Bütçeden, SGK’ye kamu çalışanlarının prim ödemeleri, faturalı ödemeler, açığın finansmanı gibi aktarmalar için yapılan ödemeler ise önceki yıla göre yüzde 54.3 oranında artarak 389 milyar lira oldu.

Bu dönemde SGK’nin emekli ödemeleri, sağlık ödemeleri ve diğer tüm ödemelerinin toplamı ise 1 trilyon 40 milyar oldu. Ödemeler önceki yıla göre yüzde 58.8 oranında arttı. Rapora göre, 2022’de aktif sigortalı sayısı yüzde 6.5 oranında artarak 26 milyon 344 bin kişiye çıktı. Aylık ve gelir alan kişi sayısı ise yüzde 2.1 oranında artarak 13 milyon 933 bin kişiye yükseldi.

YURTTAŞIN GELİRİ YETMEDİ

Raporda, “Türkiye nüfusunun yüzde 88.57’si sosyal sigorta kapsamında bulunurken 2 milyon 143 bin kişi genel sağlık sigortasını kendisi ödedi. Geliri yetmeyen 6 milyon 944 bin kişinin genel sağlık sigortası (GSS) primi ise devlet tarafından ödendi” denildi.