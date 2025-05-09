Saray’ın yedek Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! Listedeki isimler herkesi şaşırttı…

DW Türkçe'de yer alan Gülsen Solaer imzalı haberde Erdoğan sonrası için zaman zaman gündeme gelen isimlerin; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar olarak sıralandığı iddia edildi.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN İKİ ŞART VAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı alınmadığı taktirde 2028'de yapılacak bir seçimde aday olması mümkün görünmüyor. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ya anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı alınması gerekiyor. Bunun için iktidar cephesinde hazırlıklar sürüyor.

KİME DEVREDİLECEĞİ TARTIŞILIYOR

DW Türkçe'de yer alan haberde; Siyaset Bilimci Burak Bilgehan Özpek'in Daktilo1984 yayınındaki konuşmasına atıf yapılan haberde, iktidar bloğu içinde sistemin Erdoğan sonrasında kime devredileceğinin tartışıldığı aktarılıyor. Özipek, "Başkanlık aileden birisine mi devredilecek yoksa aile bağlantısı olmayan ama sistem içinden birisine mi?" sorusunun gündemde olduğunu söyledi.

ERDOĞAN SONRASI İÇİN İSMİ GEÇENLER

Erdoğan sonrası için zaman zaman gündeme gelen isimler ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar olarak sıralandığı belirtiliyor.

BİLAL ERDOĞAN VE SELÇUK BAYRAKTAR İÇİM PROFESYONEL EKİP ÇALIŞIYOR İDDİASI

Ankara kulislerinde Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar için profesyonel ekiplerin çalıştığı ise konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isminin Halil Falyalı ve mafya haberleriyle birlikte anılmasının da Erdoğan sonrası için gruplar arasındaki çekişmenin bir parçası olabileceği de iddia ediliyor.