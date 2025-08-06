Sardalya yaşlanmayı geciktiriyor

Kaynak: İHA
Sardalya yaşlanmayı geciktiriyor

Beslenme uzmanları, sardalyanın besin değerlerinin önemini vurgularken, yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etkisinin altını çizdi.

Yerel denizlerimizde yakalanan sardalya, yüksek protein içeriği ve yaşlanma karşıtı kalsiyum ile D vitamini bakımından zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Diyetisyenler, sardalyanın besin değerinin önemine işaret ederken, saç, tırnak ve cilt için doğal bir destek olduğunu belirtti.

İspanyol eczacı Paula Martín Clares, yazdığı "La Salud de Tu Piel Está en lo que Comes" (Cilt Sağlığınız Yediklerinizde Gizli) adlı eserinde, ''Kalsiyum deposu sardalya, saç kaybını azaltıyor, saç yapınızı güçlendiriyor, tırnak kırılganlığını engelliyor ve cildinizin esnekliğini artırıyor.

Sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan faydalı yağlar ve kalsiyum, saç ve cilt sağlığının korunmasında olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

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