Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı!

Olay İngiltere'de British Airways'in yolcu uçağında yaşandı. Uçakta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kadın pilot taşkınlık çıkardı. İddiaya göre, pilot aldığı alkolün etkisiyle çevresindekilere küfürler savurup saldırgan davranışlar sergiledi. Sarhoş pilotun Londra'ya gittiği orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

KALKIŞ İPTAL EDİLDİ

The Sun'da yer alan habere göre; taşkınlık sonrası Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun kalkıştan vazgeçmesi üzerine stant alanına geri döndü.

UÇAK 1.5 SAAT RÖTAR YAPTI

Yaşanan arbede nedeniyle uçuş yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Gözaltına alınan kadın pilotun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.