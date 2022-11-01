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Galatasaray'dan intihar eden Metin Görgün için borç açıklaması geldi

Spor camiasını yasa boğan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün intiharı ile ilgili Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:34
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Sarı - Kırmızılı kulüpten 5 milyon TL alacağı olduğu için intihar ettiği öne sürülen Metin Görgün için Galatasaray'dan ilginç bir açıklama geldi

Galatasaray'dan intihar eden Metin Görgün için borç açıklaması geldi
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Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski sporcusu Metin Görgün'ün intiharının kulübün merhum isme olan borcu ile alakalı olduğu haberlerini yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Uzun yıllar formamızı terletmiş olan eski milli oyuncularımızdan Metin Görgün'ün vefatı ile ilgili olarak bugün www.odatv4.com internet sitesinde yer alan "Spor Dünyasını yasa boğan intihar… Galatasaray'a yazdığı mesaj" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.
Bahsi geçen haberde Metin Görgün'ün Galatasaray'dan 5 Milyon TL'lik alacakları sonucunda finansal olarak krize sürüklendiği ve girdiği bunalım sonucu kendisini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atmak suretiyle intihar ettiği ifade edilmiştir. Söz konusu haber içeriğinde yer alan bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Nitekim Promega Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından da konu hakkında yapılan açıklamada Kulübümüz iştiraki olan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş'den vadesi geçmiş herhangi bir alacakları olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur.
Hem Kulübümüzü hem de yönetim kurulumuzu zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bu tarz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Bu vesileyle merhum Metin Görgün'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk Spor camiasına başsağlığı dileriz."

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