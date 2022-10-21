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Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı

Son olarak Salernitana forması giyen Franck Ribery, futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:49
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Sarı - Kırmızılı taraftarın yaralı yüz lakabıyla bağrına bastığı yıldız oyuncu Ribery futbola veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
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Diz sakatlıkları nedeniyle son dönemde futbol oynamakta zorlanan 39 yaşındaki Ribery, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.
Ribery, kariyerinde 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 kupa kaldırdı.

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