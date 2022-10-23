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Galatasaray'ın Ali Palabıyık isyanı büyüyor

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 22:22
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Sarı - Kırmızılıların Ali Palabıyık'a tepkisi sürüyor. Hedefte MHK ve TFF var

Galatasaray'ın Ali Palabıyık isyanı büyüyor
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son dakikasında ve bitiminde, karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada da hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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Umut
23.10.2022 22:42
Gs fiziki olarak yetersiz bir takım, artık hakemlerden medet umar duruma düşmüşler. Boş açıklamalar yerine önlem almak önemli. Alanya 2. yarı daha üstün oynadı. Okan buruk 2.fatih terim vakası...  
 
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