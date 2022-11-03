Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Afrika yolcusu

Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Bright Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.