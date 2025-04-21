Sarı altın hasatı başladı! Kısırlığı tedavi ediyor, alerjiyi anında bitiriyor: Kilosu bin 300 lira

Arıcılıkta Türkiye’nin ilk 5’inde yer alan Mersin’de, sert geçen kış ve ardından yaşanan zirai don nedeniyle bahar geç geldi, çiçeklenme iki hafta gecikti. Sıfır rakımda çiçeklerin açılmasıyla arılar polen toplamaya başladı ve hasat dönemi başladı. Kilogramı bin 300 TL olan polen, doğal protein kaynağı olarak öne çıkıyor. Sıfır rakımdan başlayan hasat, Toroslar ve Eğriçayır Yaylası’nda devam edecek. Kentte 4 bin arıcının sezonda yaklaşık 200 ton polen hasadı yapması bekleniyor.

Mersin’de baharla birlikte polen hasadına başladıklarını ifade eden arıcı Celal Çay, “Kış güzel geçti, yerini bereketli bir bahara bıraktı. Arılarımız polen topladı, hasat yapıyoruz, yüzümüz gülüyor.” dedi. Sert kış ve don olaylarının bitkileri etkilediğini belirten Çay, “Kötü bir sezon bekliyorduk, ama havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, arılar polen topladı.” diye ekledi.

“EĞRİÇAYIR YAYLASI’NDA YOLCULUĞUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ”

Çay, son yıllarda özellikle çocuklu aileler, sporcular ve sağlıklı ürün tüketenlerin polene büyük talep gösterdiğini vurguladı. “Bahar, Toroslar’ın eteği ile zirvesine aynı anda gelmiyor. Şu an sıfır rakımdayız, arılar burada polen topluyor. Yakında bahar yüksek rakımlarda devam edecek, biz de arılarımızı baharın peşinden taşıyacağız. Haziran’da Eğriçayır Yaylası’nda sezonu tamamlayacağız, ardından güzle birlikte geri döneceğiz.” dedi.

Eşiyle polen hasadı yapan iki çocuk annesi Gökçe Çay, verimin iyi olduğunu belirtti. Günde bir kaşık polen tüketmenin doğal protein sağladığını ifade eden Çay, çocuklarına da polen yedirdiğini söyledi.

Arıcı Hayrettin Gürbüz, polenin arıcılar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Sezondan umutlu olduklarını ve arıların bahara olumlu tepki verdiğini belirtti.

PROF. DR. TURHAN: “POLENİN BİRÇOK FAYDASI VAR”

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, polenin protein ve amino asit açısından zengin olduğunu belirtti. “İnsan vücudunun üretemediği amino asitleri polen sağlar. B vitaminleri açısından zengindir ve sağlık için önemlidir. Kanıtlanmış veya kanıtlanmamış birçok faydası var. Polen, sağlıklı bir gıdadır ve kovandan elde edilen en önemli altı üründen biridir. Türkiye’de balcılığa odaklanılsa da polenin öne çıkması sevindirici. Sade, yoğurtla veya balla tüketilebilir. Günde bir tatlı kaşığı polen öneriyoruz.” dedi.

POLEN NEDİR? POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

Arı poleni, tarihin en eski besin takviyelerinden biri olarak bilinir. İçerisindeki 22 aminoasit, 27 madensel tuz ve çok sayıda vitaminle şifa kaynağıdır. Peki, Arı poleni nedir? Polenin faydaları nelerdir?

Arı poleni, zengin vitamin ve aminoasit içeriğiyle tarihin en eski besin takviyelerinden biridir. Peki, arı poleninin insan sağlığına faydaları nelerdir?

Polenin faydaları, günümüzde en çok merak edilen konulardan biridir. Arı poleni, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir besin takviyesidir. Tarihte performans artırıcı ve enerji verici özellikleriyle tanınır. İçerisinde insan sağlığına faydalı 22 aminoasit, 27 madensel tuz, ferment, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, alüminyum, silisyum, çinko ve A, B, C, D, E, H, P vitaminleri bulunur. Polen, insan sağlığı için çok önemli bir besindir. Uzmanlara göre, arılar yok olursa ve polen üretimi durursa, dünyadaki yaşam da sona erebilir. Bunun sebebi, yapay polen üretiminin olmaması ve polen için arılara ihtiyaç duyulmasıdır. Araştırmalar, polenin sağlık üzerinde güçlü etkileri olduğunu gösteriyor. Vücuda direnç kazandırır, kas yapısını güçlendirir, cilt sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok fayda sağlar.

POLEN NEDİR?

Polen, çiçeklerin erkek organ hücresidir ve erkek gametini dişi gametine taşıyan bir yapıdır. Polen, bu taşıma sırasında erkek gametini korur. Arıların çiçeklere konmasıyla polen tozları üzerlerine yapışır ve başka bir çiçeğin dişi hücresine temas ettiğinde döllenme gerçekleşir. Polen taneleri 50-100 mm boyutundadır ve sıkıştırılmış polen tozu binlerce polen tanesi içerir.

POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

Arı poleni, insan vücuduna sayısız fayda sağlar. Vücuda güç verir, kas yapısını güçlendirir ve performansı artırır. Özellikle çocukların büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılar. Aminoasit ve protein açısından zengin olan polenin faydaları şunlardır:

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ

Polenin antioksidan özelliği, vücudun yenilenmesini sağlar ve yaşlanma etkilerini geciktirir. Düzenli polen tüketimi önerilir.

ENERJİ VERİR

Polen, geniş besin içeriğiyle vücuda doğal enerji sağlar. Karbonhidrat, protein ve B vitaminleri sayesinde yorgunluğa karşı direnç kazandırır.

CİLDİ KORUR

Arı poleni, sedef ve egzama gibi cilt tahrişlerinin tedavisinde kullanılır. Aminoasit ve vitaminleri cildi korur, hücre yenilenmesini destekler.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA YARDIMCI OLUR

Polenin yüksek antioksidan içeriği, akciğer dokuları üzerinde olumlu etkiler yaratır. Astım ataklarını hafifletir ve solunum yolu hastalıklarını tedavi edebilir.

ALERJİLERİ GİDERİR

Araştırmalar, arı poleninin alerjik hastalıkları iyileştirdiğini gösteriyor. Deneylerde hastaların %94’ü polenle sağlıklarına kavuşmuştur. Sinüs, alerji ve alerjik astım gibi sorunlara karşı etkilidir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORUR

Arı poleni, sindirim sistemini destekleyen enzimler içerir. Bu enzimler, gıdalardan alınan besinlerin vücuda kazandırılmasını sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Düzenli polen tüketimi, vücudu mikroplardan korur. Antibiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

PROSTATI ENGELLEYEBİLİR

Arı poleni, prostat sorunu yaşayan erkekler için faydalıdır. Prostat riskini azaltır ve idrar dürtülerini kontrol etmeye yardımcı olur.

KISIRLIK SORUNLARINI GİDEREBİLİR

Polen, yumurtalık fonksiyonlarını destekler ve gebelik sürecini hızlandırabilir. Afrodizyak ve hormonal güçlendirici etkisiyle bilinir.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Arı poleni, kardiyovasküler sistemi destekler. Bioflavonoid antioksidanı, damarları güçlendirir, kan pıhtılaşmasını önler ve kalp krizi ile inme riskini azaltır.

Arı poleni tüketmeden önce bir uzmana danışılması önemlidir.