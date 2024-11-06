'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başladı. Lezzeti ve iriliği ile dikkat çeken ayvalar, iç pazarda ile Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edilecek. 1 tanesi 400 ile 600 gram arasında gelen ayva tarlada kilosu 7 ile 10 TL arasında satılıyor

Onikişubat ilçesindeki Tedbirler, Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde ayva hasadı başladı. Bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen ayvada 10 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. İriliği ile dikkat çeken ayva, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş genelinde yumuşak çekirdekli meyve grupları içerisinde elmadan sonra en çok üretim potansiyeline sahip olan ayva, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

aw323270-01.jpg

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Mikro özelliğe sahip havzada yetişen ayvalar ekolojik şartlara bağlı olarak kalite açısından oldukça yüksek albeniye sahip. Ortalama ağırlığı 400-600 gram olan ayvaların bölgede yetişen ağırlıklı çeşidi ise eşme. Ürün tüccarlar tarafından bahçeden 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.

aw323270-05.jpg

Mehmet Kayaalp, “Ürünler güzel memnunuz verim bakımından. Tüccarlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda Mersin'e gönderilen ürünün ilerleyen günlerde Rusya'ya gönderileceği yönünde” dedi.

Fatma Kayım, “Ayva üretiminden memnunuz ailemize yardıma geldik çok güzel” diye konuştu.
Güldane Kayaalp, “Ayva hasadı çok güzel adeta elma gibi, boğazına durmuyor. Ayvadan bolca reçel yapıyoruz ve kış boyu tüketiyoruz bereketli olsun” ifadesini kullandı.

aw323270-07.jpg

Son Haberler
Ardahan kar ve tipiye teslim oldu
Ardahan kar ve tipiye teslim oldu
Kerem ve Orkun tarih yazmak için sahaya çıkacak
Kerem ve Orkun tarih yazmak için sahaya çıkacak
Apple'dan ABD seçimleri için özel uygulama
Apple'dan ABD seçimleri için özel uygulama
Mahkemeden kanser hastalarını sevindirecek emsal karar
Mahkemeden kanser hastalarını sevindirecek emsal karar
Trump zafer konuşması yapıyor
Trump zafer konuşması yapıyor