Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı

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Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı

2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Sarı bikinisiyle poz veren ünlü isim, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.

Miss Turkey 2017’de ikinci seçildikten sonra Itır Esen’in tacı kaybetmesiyle birinciliği kazanan Aslı Sümen, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

“Baht Oyunu”, “Erkek Severse”, “Gülümse Kaderine”, “Süper Kahramanlar – Altay” ve “Ruhun Duymaz” gibi projelerde yer alan Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da evlenmişti. Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, cesur ve göz alıcı paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor.

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İSPANYA’DA TATİL KEYFİ

Şu sıralar İspanya’da tatilde olan Aslı Sümen, sosyal medya hesabından art arda tatil pozlarını paylaştı.

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FİZİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

Sarı bikinisiyle objektiflere poz veren Sümen, fit görünümü ve doğal güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyüledi.

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DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Bikinisiyle plajda rahatça uzanan güzel oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Aslı Sümen’in iddialı tatil pozları, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Cesur paylaşımları, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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