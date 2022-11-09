Galatasaray Marsilyalı milli yıldızı istiyor

Galatasaray, ara transfer döneminde kanatlara takviye yapmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, milli oyuncu Cengiz Ünder'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılılarda öncelikli hedef, kanatları güçlendirmek. Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında ise milli futbolcu Cengiz Ünder yer alıyor.
Yönetimin, 25 yaşındaki Marsilya forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.
Cengiz'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Sarı kırmızılılar aynı zamanda, Rashica'yı da takımda tutmayı hedefliyor.
Yönetimin, 5 buçuk milyon avro civarı bir bedelle Kosovalı futbolcunun bonservisini almak istediği ifade edildi.
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