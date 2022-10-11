Galatasaray'da duran top antrenörü transferi

Galatasaray'da, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, ekibinin gol yollarındaki etkinliğini artırmayı planlıyor.

Antrenmanlarda topa sahip olma ve duran top çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Okan Buruk, hücum organizasyonlarını geliştirmek için bir duran top antrenörüyle çalışmak istediğini yönetime iletmişti. Bu talep doğrultusunda Sargon Duran teknik ekibe alındı.

Takımla antrenmanlara başlayan Avusturyalı antrenör, hem taç hem de duran toplar üzerine özel çalışmalar yaptıracak.

Wiener Neustadt takımında teknik direktörlük yapan Duran'ın, Okan Buruk'un gerek gördüğü zamanlarda İstanbul'a gelerek takımı çalıştıracağı öğrenildi.

Bu sayede Galatasaray'da santrforların daha fazla topla buluşması ve gol sayısının artırılması hedefleniyor.