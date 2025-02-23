İki sarı kırmızılı ekibin mücadelesinden Kayserispor galip ayrıldı

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Nazon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
51. dakikada Djalma sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Matsuki'nin vuruşunda kaleci Bilal topu kurtardı.
55. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan savunmanın arkasına doğru attığı topu alan Nazon'un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ogün'ün, ceza sahası içine girmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.