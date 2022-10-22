Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vuran ismi Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini üzdü ve Süper Lig'de zirvenin sahibi oldu.

Kadıköy'de Başakşehirli oyuncular, neden şu anda Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımlarından biri olduklarını fazlasıyla gösterdiler. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde önemli işlere imza atan Başakşehir, Fenerbahçe karşısında da yine maksimum performansını ortaya koydu. Jorge Jesus'un öğrencileri, son dönemde ciddi bir yükselişe geçmişti. Sarı lacivertliler de rakiplerinin tam tersine ligin hücum yönündeki en iyi takımı olarak öne çıkıyordu.

VALENCIA İLE BATSHUAYI TUTMADI

Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Valencia ile Batshuayi ikilisini gözü kapalı şekilde sahaya sürmüştü. Kanarya için varsa yoksa her şey 3 puandı. Ancak 90 dakika boyunca ne Valencia ne de Batshuayi ağları sarsabildi.

Başakşehir defansındaki oyuncular rakiplerini âdeta ezberlemişlerdi. Final paslarını çok iyi yapan Fenerbahçe buna rağmen ilk yarıda 2 pozisyona girdi. Ancak bir türlü final vuruşlarında başarıya ulaşamadılar.

EMRE BELÖZOĞLU VE KELEPÇE!

Başakşehir tarafında ise Emre Belözoğlu, parametrelerini çok iyi bildiği Fenerbahçe'yi nasıl 'kelepçeleyeceğini' çoktan düşünüp, tasarlayıp, sahaya plan olarak yansıtmıştı bile... Karşılaşmada bir süre sonra sarı lacivertlilerin cephesi, "Ne yaparsak yapalım bu golü atamayacağız" psikolojisine girer gibi oldu. Öyle ki Fenerbahçe, ikinci yarıdaki ilk kaleye giden şutunu 80. dakikada çekebildi.

İLK YARIYA VOLKAN BABACAN DAMGASI

Mücadelenin birinci devresinde, tempo ikinci yarıya oranla oldukça düşüktü. Fenerbahçe 2 pozisyon bulmasına rağmen kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi. Başakşehir'in zorlu deplasmandan en azından 1 puan alma ve 'yenemiyorsan yenilme' yaklaşımı, her iki 45 dakikada da meyvesini veriyor gibiydi.

Teknik direktör Jorge Jesus'tan en kritik hamle geldi. Portekizli hoca oyunu iyi okuyup rakibinin zaaflarını değerlendirebilmek adına Emre Mor ve Diego Rossi gibi hem teknik hem de süratli oyuncuları sahaya sürdü.

ROSSI GECEYİ GOLÜYLE SÜSLEDİ!

Fenerbahçe'ye sezon başında geldiği günlerden itibaren etkili bir performans ortaya koyan Lincoln Henrique, bütün maç boyunca çok çalıştı. Fakat Henrique'nin hücumda yapmaya çalıştıkları rakip ceza sahasına yakın isimlerden yansıma bulamayınca sonuçsuz kaldı.

Emre Mor'un hamleleri ve girişimleri ile "Geliyorum" diyen gol, 84. dakikada Diego Rossi'nin muhteşem vuruşuyla geldi. O ana kadar maçın iyilerinden olan Volkan Babacan'ın hatası gecenin kırılma anı oldu.

ALTAY DESTEĞİ GÖRDÜ, TAKIMINI İPTEN ALDI

Başakşehir karşısında 1-0 öne geçtikten sonra çok kısa süre rakibinden baskı gören Fenerbahçe, sakin oyunu ve hücumdaki oyuncuların geriye verdiği destekler sayesinde skoru korudu. Ferdi Kadıoğlu'nun özverili mücadelesi, herkesten alkış aldı.

Günün bir diğer artısı da son dönemde performansı ile eleştiri oklarına hedef olan kaleci Altay Bayındır'a tribünlerden verilen destek oldu. Altay, 90+3. dakikada Lincoln'ün hatasında müthiş bir kurtarış yaparak takımını âdeta ipten almayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP FRANSIZ EKİBİ RENNES

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede 1-0'lık skorla galip gelerek liderlik koltuğunu devralan sarı lacivertliler, sıradaki maçını UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 27 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de Rennes'e karşı oynayacak.