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Fenerbahçe'de büyük fark yarattı. Jesus'un gözdesi oldu

Yaz transfer sezonunda teknik direktör Jorge Jesus'un, İtalyan kulübü Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer ettiği Joao Pedro'ya övgüler yağıyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:26
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Sarı lacivertli ekiple ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Pedro, gerek ustalığı gerekse skorer yapısıyla fark yarattı

Fenerbahçe'de büyük fark yarattı. Jesus'un gözdesi oldu
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak takıma geldiği ilk dönemde sakatlık yaşayan Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro, Kayserispor karşısında fark yarattı.

Sarı lacivertli ekiple ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Pedro, gerek ustalığı gerekse skorer yapısıyla fark yarattı.

Yalnızca kendisi skora gitmekle yetinmeyen Pedro, takım arkadaşlarına yaptığı muazzam servislerle de dikkat çekti. Akıllarda Pedro'nun performansı sonrası, "Acaba Batshuayi ile bir araya gelip oynadığında neler yapabilir?" sorusunu canlandırdı.

Kayseri maçı sonrası sarı lacivertli taraftarlar; gerek sosyal medyadan, gerekse tribünlerden yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı. İtalyan medyasında da geniş yankı bulan haberlere konu olan Pedro için bir haberde, "Fiorentina'nın forveti olabilirdi ancak takım büyük bir fırsat kaçırdı" ifadeleri kullanıldı.

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