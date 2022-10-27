Fenerbahçe'nin 90 dakikada 20 Milyon TL'yi nasıl cebine koyacağını Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Fenerbahçe, saat 19:45'te Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli temsilcimiz galip geldiği takdirde grup liderliğini garantileyecek.

Süper Lig'de fırtınalar estirmeyi başaran teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Fenerbahçe adını yeniden Avrupa'da zirveye çıkarmak için bu akşam Rennes'i konuk edecek. Rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmada 2-2 beraberlik elde eden sarı lacivertli temsilcimiz, galip geldiği takdirde grup liderliğini ikili averajla da garantilemiş olacak.

9 MART'A KADAR MAÇ YAPMAMA ŞANSI

Bu akşamki mücadeleden 3 puanla ayrılmanın ve B Grubu'ndan lider çıkmanın Fenerbahçe için büyük bir artısı olacak. Öyle ki UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar; turnuva statüsü gereği 9 Mart'a kadar maç yapmayacak.

Böylelikle Jesus'un ekibi, uzun süre tek kulvarda ilerleme şansı bulacak. Sürekli rotasyon yapmak durumunda kalan Portekizli hocanın da eli rahatlayacak.

"POLONYA'YA BIRAKMAYALIM..."

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde; Rennes karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkılması, taraftar desteğinin de arkaya alınmasıyla liderliğin erkenden alınmasını istediği öğrenildi.

Portekizli hocanın, "Liderlik konusunu kendi sahamızda çözelim. Polonya'da Dinamo Kiev ile oynayacağımız son maça bırakmayalım" dediği ifade edildi.

PİYANGO VURACAK!

Fenerbahçe gruptan lider olarak yükseldiği takdirde 1.1 milyon Euro daha kasasına koyma şansını bulacak. Böylelikle sarı lacivertliler tek 90 dakikada 20 milyon TL gibi bir miktarı kazanacak.

Sarı lacivertliler şimdiye dek; 3 milyon 630 bin Euro katılım, 2 milyon 100 bin Euro performans, 2 milyon 904 bin Euro katsayı, 2.5 milyon Euro da tahmini market geliri olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin Euro almayı hak kazandı.

YİNE ROTASYON ZAMANI...

Fenerbahçe'nin Fransız rakibi Rennes karşısına; Altay Bayındır; Szalai, Henrique, Serdar Aziz; Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İrfan Kahveci, İsmail Yüksek, Crespo; Rossi ve Valencia ilk 11'i ile çıkması muhtemel gözüküyor.

Süper Lig'deki Başakşehir maçının ardından Jesus yine rotasyon yapmak durumunda kalacak. Sarı lacivertlilerin bu akşam 19:45'te Exxen'den yayınlanacak olan karşılaşmadaki en büyük gücü yine taraftarı olacak.