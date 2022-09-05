﻿Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Yıldızlar peş peşe kayacak

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayıracak.
Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Kadrosunda 17 yabancı bulunduran sarı lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak.
Kayserispor mücadelesinin genç oyuncu transfer edebileceklerini belirten Başkan Ali Koç, takımda bazı isimlere teklifler geldiğini ve ayrılık konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Fenerbahçe'nin stoper Lemos, Karagümrük'ün istediği Burak Kapacak ve sol bek Filip Novak ile yollarını ayıracağı ifade edildi.
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