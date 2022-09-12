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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yarattığı fark istatistiklere işte böyle yansıdı

Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin hücumdaki zenginliğini arttı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:37
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Sarı lacivertliler özellikle duran top organizasyonlarını gole çevirerek, birçok maçta rakiplerine üstünlük sağladı. Kanarya Jesus'la kanatlandı

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yarattığı fark istatistiklere işte böyle yansıdı
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Sarı lacivertliler özellikle duran top organizasyonlarını gole çevirerek, birçok maçta rakiplerine üstünlük sağladı.

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe birçok alanda değişim yaşıyor.

Duran top organizasyonlarıyla goller bulan sarı lacivertliler, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların meyvelerini topluyor.

Fenerbahçe'nin bu alandaki etkisinin en önemli aktörlerden biri Jorge Jesus'un yardımcılarından Rodrigo Araujo. 29 yaşındaki antrenör, sarı-lacivertli teknik ekipte video analisti olarak görev yapıyor.

Araujo, rakiplerinin zaaflarını tespit edip, bu durumu duran top organizasyonlarıyla fırsata çevirmek için veriler ortaya koyuyor.

Teknik ekipten gelen raporları analiz eden Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ise, gol bulmak için yapılması gerekenleri sarı lacivertli futbolculara detaylıca ezberletiyor.

Fenerbahçeli futbolcular son olarak 2-1 yendiği Dinamo Kiev karşısında, duran toplarla sonuca gitmişti. Sarı-lacivertlilerin çalıştığı organizasyonların sezon boyunca nasıl bir etki göstereceği ise merak konusu.

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