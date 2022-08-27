Fenerbahçe bir yıldızla daha yollarını ayırıyor. Steven Caulker'dan sonra sırada o isim var

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMADI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

SIRA BERISHA'YA GELDİ

Kadrodaki yabancı şişkinliğini sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapan Fenerbahçe, Caulker sonrasında Mergim Berisha ile de yollarını ayıracak. Sarı lacivertlilerin yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncu dün antrenmana katılmadı. Berisha'nın transfer görüşmeleri için Almanya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

ŞİMDİYE DEK 12 İSİM GİTTİ, BERISHA İLE 13 OLACAK

İşte Fenerbahçe'den bu sezon ayrılan isimler:

Kim Min Jae

Ozan Tufan

Allahyar Sayyadmanesh

Berke Özer

Mbwana Samatta

Max Meyer

Marcel Tisserand

Muhammed Gümüşkaya

Mesut Özil

Luiz Gustavo

Jose Sosa

Steven Caulker