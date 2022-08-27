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Fenerbahçe bir yıldızla daha yollarını ayırıyor. Steven Caulker'dan sonra sırada o isim var

Önceki gün İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sırada Arnavut forvet Mergim Berisha var.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:08
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Sarı lacivertliler Steven Caulker'in ardından o isim ile yollarını ayırıyor. İşte o isim

Fenerbahçe bir yıldızla daha yollarını ayırıyor. Steven Caulker'dan sonra sırada o isim var
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Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMADI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

SIRA BERISHA'YA GELDİ
Kadrodaki yabancı şişkinliğini sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapan Fenerbahçe, Caulker sonrasında Mergim Berisha ile de yollarını ayıracak. Sarı lacivertlilerin yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncu dün antrenmana katılmadı. Berisha'nın transfer görüşmeleri için Almanya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

ŞİMDİYE DEK 12 İSİM GİTTİ, BERISHA İLE 13 OLACAK
İşte Fenerbahçe'den bu sezon ayrılan isimler:
Kim Min Jae
Ozan Tufan
Allahyar Sayyadmanesh
Berke Özer
Mbwana Samatta
Max Meyer
Marcel Tisserand
Muhammed Gümüşkaya
Mesut Özil
Luiz Gustavo
Jose Sosa
Steven Caulker

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