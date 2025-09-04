Sarı Mikrofon sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı

Sokak röportajında bir kişinin havaya ateş açtığı anları kaydeden Sarı Mikrofon adlı YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde 26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon adlı YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir içerik paylaşılmıştı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir şahsın tüfekle havaya ateş açtığı, başka bir gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” ifadeleriyle tehditler savurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olayın sorumlusu olduğu tespit edilen ve mahallede yaşayan suça karışan çocuk G.B., ailesine ait konutta yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

Ayrıca Sarı Mikrofon adlı YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt da gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Fakat Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Bozkurt, dün gece saatlerinde İstanbul’da yakalandı.

Bozkurt sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

