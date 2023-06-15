Sarı ot asabi ağrıları dindiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Asabi ağrıları dindiren sarı otun faydaları dikkat çekti. Sarı otla ilgili detaylar...

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NEDİR?

Gerilim tipi baş ağrısı nedir; Toplumda en sık görülen sinir, stres, kaygı bozuklukları nedeniyle oluşan öğle saatinden sonra daha sık görülen baş ağrılarına gerilim tipi baş ağrısı denir.

SARI OT YOĞURTLAMASI YAPILIŞ TARİFİ

Bu otun yapısı tüylü, bol lifli ve biraz serttir. Bu yüzden kavrulmadan önce haşlanması gerekir.

Otu bol suyla bir kaç kez yıkayın. Bütün halde tencereye yerleştirin. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyin. 15 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzüp doğrama tahtası üzerinde 1 parmak genişliğinde doğrayın.

Ayrı bir yerde büyük bir soğanı küp doğrayın ve 1 çay bardağı zeytinyağıyla soteleyin.

Doğradığınız otları soğana ekleyin.

10 dakika kadar pişirin.

Tuz ve tercihen acı pul biber ekleyip karıştırın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.