Sarı ot romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya faydalı olan sarı ot dikkat çekti.

Sarı otla ilgili detaylar...

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

SARI OT YOĞURTLAMASI YAPILIŞ TARİFİ

Bu otun yapısı tüylü, bol lifli ve biraz serttir. Bu yüzden kavrulmadan önce haşlanması gerekir.

Otu bol suyla bir kaç kez yıkayın. Bütün halde tencereye yerleştirin. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyin. 15 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzüp doğrama tahtası üzerinde 1 parmak genişliğinde doğrayın.

Ayrı bir yerde büyük bir soğanı küp doğrayın ve 1 çay bardağı zeytinyağıyla soteleyin.

Doğradığınız otları soğana ekleyin.

10 dakika kadar pişirin.

Tuz ve tercihen acı pul biber ekleyip karıştırın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.