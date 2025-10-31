Olay, 21 Mart 2023'te merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Adana'ya tedavi için gelen Gönül Tekin (56), hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın (65) evine gitti. Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1'inci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi. Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan'da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina yöneticisi önce gözaltına alındı, ardından nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna ise olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra demir korkuluk takıldı.

"KORKULUK VAR DİYEREK RAPOR TUTMUŞLAR"

Gönül Tekin'in hayatını kaybetmesinin ardından aile, avukatları Nazan Akça aracılığıyla Sarıçam Belediyesi'ne ihmal için Adana 2. İdare Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Davada, Sarıçam Belediyesi görevlilerinin korkuluk olmayan binada korkuluk olduğuna dair rapor tutmaları sebebiyle 300 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan avukat Nazan Akça, "Müvekkilimizin annesi korkuluklar olmaması sebebiyle hayatını kaybetti. Biz bu konuyla ilgili hem tazminat hem de ceza davası açtık. Sarıçam Belediyesi'nin Yüksek İnşaat Mühendisi M.E.ve mimar D.B.A.'nın yargılandığı dava sürerken tazminat davası sonuçlandı. Bu sonuçta belediyenin hem imar kanunu, hem planlı alanlar yönetmeliği hem de belediye kanununa göre kusurlu olduğuna karar verilip 300 bin lira manevi tazminata hükmedildi" ifadelerini kullandı.

"BU BİR EMSAL KARARDIR"

Kararın emsal olduğuna dikkat çeken avukat Akça, "Belediyeler yapı ruhsat izni veren resmi devlet kurumlarıdır. Devlet kurumları gidip yerinde denetim yapmak zorundalar. Bizler, devletimize güvenerek ev alıyoruz. İdarenin hizmetinden dolayı kusurlu da kusursuzda sorumluluğu var. Yargı, idarenin hizmeti gereğince yerine getirmediği için belediyeyi tazminata hükmetti. Bu bir emsal karardır" diye konuştu.