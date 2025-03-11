Sarıçam Deresi’nde temizlik çalışması sürüyor

Kaynak: İHA
Sarıçam Deresi’nde temizlik çalışması sürüyor

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yaptığı ortak çalışmayla temizledi.

Vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Mutlu, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Atakent, Özgür, Cumhuriyet, Ulubatlı Hasan, Kiremithane, Dadaloğlu, Dervişler, Sarıçam ve Sinanpaşa mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.

Beş greyder, beş kazıcı yükleyici, beş arazöz, iki yıkma aracı, üç çöp taksi ve 30 kamyonla dereye giren ekipler yaklaşık beş kilometrelik alanda temizlik yaptı. Çalışmalara katılan Park Bahçeler ekipleri ise dere boyunca çim biçme, budama, peyzaj ve bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Yüreğir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün burada yaklaşık 50 araç ve 200’ün üzerinde arkadaşımız 11 mahalleyi yakından ilgilendiren Sarıçam Deresi’nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Hedefimiz daha temiz bir Yüreğir” dedi.

Kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinleri, temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar, Demirçalı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Sarıçam Deresi’nde temizlik çalışması sürüyor

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