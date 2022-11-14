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Efsane komutan İsmail Hakkı Tunaboylu'nun adını taşıyan kışla beton projesi için taşınmış. Taşınırken başka sebep söylenmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz’ diyerek duyurarak taşıdığı Sarıgazi’deki İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın arazisi de yapılaşmaya açıldı. TOKİ araziye 420 konut ve 18 dükkân inşa edecek.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:28
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Sarıgazi’de efsane komutan 8. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Tunaboylu adını taşıyan kışla beton projesi için taşınmış. Taşınırken başka sebep söylenmişti. TOKİ 420 konut ve 18 dükkan inşa edecek

Efsane komutan İsmail Hakkı Tunaboylu'nun adını taşıyan kışla beton projesi için taşınmış. Taşınırken başka sebep söylenmişti
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Megakent İstanbul’daki askeri arazi talanı son bulmuyor. Son olarak taşınan İstanbul Sarıgazi’deki İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın arazisi de yapılaşmaya açıldı. TOKİ, eski askerinin arazinin 51 bin 141 metrekarelik bölümüne iki etap haline 420 konut ve 18 dükkân inşa edecek.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığı projenin maliyetinin de 308 milyon TL olduğu açıklandı. Projenin ÇED dosyasında ise 26 blok inşat edileceği belirtilerek, “Proje alanı bulunduğu yer itibariyle, ana yollar yakınında olup, ulaşıma uygun bir noktadadır. Bu nedenle proje sahasının seçimi konut yerleşimi açısından oldukça doğru biryerdedir. Ayrıca proje alanının, imar durumu ve konut projesinin yapılacağı arazinin bulunduğu yerin çevresel etkilerden az etkilenecek bir konumda olması yer seçiminde etkili olmuştur” denildi.

ÇORLU’YA TAŞIDILAR

2013 yılında Türkiye’nin en büyük şehir hastanesinin Sancaktepe ilçesine inşa edileceği ve yer olarak Sarıgazi’deki askeri arazilerin seçildiği açıklanmıştı. Ardından, 23’üncü Motorlu Piyade Alayı’nın bulunduğu General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın taşınması karar verilmişti ve kışla Çorlu’ya taşınmıştı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki yerel seçimlerde miting meydanlarında, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz. Yani, tüm Anadolu Yakası ağırlıklı olarak sağlıktaki hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız” demesine ve aradan yıllar geçmesine rağmen eski askeri araziye şehir hastanesi yapılmadı.

Şehir hastanesi projesi için üç defa ihaleye çıkıldı ancak üç ihale de iptal edildi. Şehir hastanesi yapılacağı ve en az 15 bin kişi istihdam edileceği söylenen araziye geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi inşa edildi. Sancaktepe Şehir Hastanesi Projesi’ne dair uzun bir süredir açıklama yapılmıyor.

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