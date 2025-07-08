Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi orman yangınlarına karşı önlemini aldı

Muhtarlık öncülüğünde yürütülen çalışmalara jandarma, belediye ekipleri ve mahalle halkı destek verirken, çamlık içerisindeki kuru otlar temizlendi, çevresinde dozerle kuşatma yolu açıldı ve içeride küreme işlemleri yapıldı.

Yaz aylarının başlamasıyla artan orman yangınlarının yayılarak büyümesinin en büyük nedenlerinden biri olan kuru otlar temizlenmeye başladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesine yakın konumda bulunan çamlık alanda yangın riskine karşı yapılan çalışmalarda; çamlık içerisindeki kuru otlar temizlendi, çevresinde dozerle kuşatma yolu açıldı ve içeride küreme işlemleri yapıldı.

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Ali Torun, sıcak hava şartlarının yangın riskini artırdığını vurgulayarak, "Havalar oldukça sıcak, her yer kurumuş durumda. En küçük ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Mahallemize yakın çamlık bölgede gerekli temizlik ve çevreleme çalışmaları yaparak önlemimizi aldık." dedi.

Muhtar Torun, ayrıca mahalledeki tüm tarla sahiplerine tarlalarını kontrol etmeleri ve sulama tankerlerinin dolu tutulması çağrısında bulunarak dikkatli olunmasını istedi.