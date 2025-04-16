Sarıgöl tütün dikimine hazırlanıyor

Sarıgöl ve çevresinde yeni mahsül tütün dikimi için fidelerin toprakla buluşması için çiftçiler gün saymaya başladı. Yetişen tütün fidelerinin 20 Nisan gününden sonra tarlalara dikimin yapılacağını belirten tütün üreticileri, "Yağışlar güzel oldu. Dikim için toprağın tavı da geldi. Fideler de yetişti. Önümüzdeki hafta dikim başlayacak. Tütün dikimi makine ile yada eski yöntem elle tütün çivisi ile yapılmakta. Bu arada bir traktör makinası ile tütün fiyatı 10 bin TL. Kurşun kalem boyunda olan tütün fidesi ise 15 bin TL satılmakta. Geçen yıl baş fiyat 180 liradan oldu." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde bu yıl tütün dikimi yapacakların sayının geçtiğimiz yıllara oranla arttığı öğrenilirken, dikim için boş tarla kiralama çalışmalarının da başladığı bildirildi.