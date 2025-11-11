Etkinlik, Sarıgöl eski Buldan-Sarıgöl karayolunun Dallas mevkiinde gerçekleştirildi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü Hatice Karcı Uğurlu, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Orman İşletme Müdürü Mustafa Kaya, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Murat Kocahıdır, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya, etkinlikte fıstık çamı fidanlarının dikim yöntemini uygulamalı olarak anlattı ve ağaçların doğa ile insan yaşamı için taşıdığı öneme vurgu yaptı.