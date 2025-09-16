Sarıgöl’de afete hazırlık eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıgöl’de afete hazırlık eğitimi

Manisa AFAD tarafından Sarıgöl'de düzenlenen eğitimde, deprem ve afetlerde alınacak önlemler ile doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Sarıgöl Afet Müdahale Planı kapsamında, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevli kurumlara yönelik "Afete Hazırlık Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi, Manisa AFAD Müdür Yardımcısı Fırat Şen verdi. Deprem ve diğer afetlerde acil durumlarda yapılması gerekenler ile alınacak önlemlerin anlatıldığı seminerde, katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Seminerin sonunda ise merak edilen konulara ilişkin sorular cevaplandırıldı. Katılımın yoğun olduğu program, ilçe kurum temsilcilerinden büyük ilgi gördü.

Sarıgöl’de afete hazırlık eğitimi

Sarıgöl’de afete hazırlık eğitimi

Son Haberler
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...